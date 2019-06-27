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Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента Атамбаева

За лишение неприкосновенности бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева проголосовало 103 из 110 депутатов парламента страны, передает «РИА Новости». Ранее лишение господина Атамбаева неприкосновенности одобрила Генпрокуратура страны.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. После ухода с поста главы государства был лидером правящей Социал-демократической партии Киргизии (СДПК). В мае он сложил полномочия лидера СДПК и приостановил членство в ней.

Спецкомиссия, созданная парламентом Киргизии, заподозрила господина Атамбаева в сокрытии доходов и коррупции. 17 июня в отношении него были выдвинуты обвинения по девяти пунктам.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Правящей партии Киргизии не дали стать оппозиционной».

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