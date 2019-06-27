Россельхознадзор не планирует запрещать поставки овощей и фруктов из Грузии

Россельхознадзор не видит оснований для запрета поставок растительной продукции из Грузии. «Даже не рассматриваем этот вопрос. Мы с нашими грузинскими коллегами сегодня работаем достаточно эффективно, у нас оснований и причин нет»,— заявил глава ведомства Сергей Данкверт (цитата по ТАСС).

По его словам, Россия экспортирует в Грузию гораздо больший объем продукции, чем импортирует из нее. «Если быть точным, то примерно раза в четыре»,— подчеркнул господин Данкверт.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции. По данным службы, с 2014 по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции, которая не соответствует требованиям, увеличилось в 2,9 раза.

О том, как кризис в отношениях с Россией ударит по экономике Грузии, читайте в материале “Ъ”.