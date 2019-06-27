Постпред РФ при ООН сомневается в доказательствах виновности Ирана в подрывах танкеров

Предоставляемые доказательства виновности Ирана в подрывах танкеров в Оманском заливе не убеждают Россию, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя. «Мы видим, что происходит искусственное нагнетание ситуации в Персидском заливе, что ставит под угрозу мир и безопасность в регионе, а также международные усилия по урегулированию конфликта»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

«Вообще создается впечатление, что формируется casus belli (формальный повод для объявления войны.— “Ъ”). Звучащая риторика о связях Ирана с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и подрывах танкеров, в чем Иран должен быть заинтересован меньше, чем кто-либо, все больше напоминает март 2003 года, когда фабриковались аргументы в пользу начала вторжения в Ирак»,— сообщил дипломат.

13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран.

В понедельник Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана, при этом одними только экономическими мерами не ограничился. США собирают коалицию, которая может противостоять иранской угрозе.

О ситуации вокруг Ирана читайте в публикации “Ъ” «Россия и ОАЭ обсудили бурю в Заливе».