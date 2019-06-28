29 июня, суббота
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Belga Productions, VIA EST

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 29–30 июня

от

27 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых «Курск» о гибели российской подлодки в 2000 году, третья часть хоррора «Проклятие Аннабель», политический ромком «Та еще парочка», фантастический триллер «Битва за Землю» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Курск
Проклятие Аннабель 3
Та еще парочка
Однажды в Стокгольме
Битва за Землю
Последняя любовь Казановы
История игрушек 4
Дылда
Детские игры
Люди в черном: Интернэшнл
Курск (Kursk, 2018)

Курск

Режиссер: Томас Винтерберг
В ролях: Маттиас Шонартс, Леа Сейду, Колин Ферт, Макс фон Сюдов
Жанр: драма, триллер / Бельгия, Люксембург / 117 мин.
Слоган: «История, потрясшая мир. Правда, объединившая мир»
В прокате: с 27 июня

Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм Томаса Винтерберга о гибели российской подводной лодки в 2000 году. Авторы “Курска” — и это особенно очевидно на фоне успеха сериала HBO “Чернобыль” — сели между всех стульев сразу: ни зрелищного фильма-катастрофы, ни серьезного исторического расследования, ни даже качественного пропагандистского фильма, изобличающего российскую власть, не получилось».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Он утомил» и «Дно военно-морское»

Проклятие Аннабель 3 (Annabelle Comes Home, 2019)

Проклятие Аннабель 3

Режиссер: Гари Доберман
В ролях: Маккенна Грейс, Мэдисон Айсмен, Кэти Сариф, Вера Фармига, Майкл Чимино
Жанр: хоррор, триллер / США / 106 мин.
Слоган: «Кукла или кукловод?»
В прокате: с 27 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продолжение похождений жуткой фарфоровой куклы Аннабель, в которой прячется демон, забирающий человеческие души. Фильм входит во “Вселенную Заклятия”, одну из самых успешных хоррор-франшиз в истории кино, и является сиквелом первой части “Проклятия Аннабель”. В этой части демонологии Эд и Лоррейн Уоррен, на чьих книгах, описывающих якобы реальные события, основаны сюжеты франшизы, запирают жуткую куклу в подвал с другими нехорошими предметами (что, как выяснится почти сразу же, оказывается довольно-таки безответственной идеей). “Проклятие Аннабель 3” — дебют сценариста большинства фильмов франшизы Гари Добермана, написавшего также сценарий к фильму “Оно” Андреса Мускетти».
Та еще парочка (Long Shot, 2019)

Та еще парочка

Режиссер: Джонатан Левайн
В ролях: Сет Роген, Шарлиз Терон
Жанр: мелодрама, комедия / США / 125 мин.
Слоган: «Невозможное возможно»
В прокате: с 27 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Политический ромком Джонатана Левайна (“Жизнь прекрасна”) с Сетом Рогеном и Шарлиз Терон, играющими беспечного журналиста и кандидата в президенты США, между которыми вспыхивает беззаконное чувство. В фильме много — возможно, даже слишком много — специфических намеков на современную политическую ситуацию в Америке и отсылок к предвыборным кампаниям Трампа и Клинтон. Но азарт, с которым Шарлиз Терон отыгрывает комедийную роль, пускаясь во все тяжкие с раздолбаем из Бруклина, невероятно заразителен».
Однажды в Стокгольме (Stockholm, 2018)

Однажды в Стокгольме

Режиссер: Роберт Будро
В ролях: Итан Хоук, Нуми Рапас, Марк Стронг
Жанр: комедия, драма, криминал / Канада, США / 92 мин.
Слоган: «Основано на абсурдных, но реальных событиях»
В прокате: с 27 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Криминальная комедия, основанная на реальных событиях. В 1973 году в банке Стокгольма были захвачены четверо заложников. За шесть дней, проведенных вместе, заложники и преступники настолько сблизились, что после благополучного штурма и ареста последних первые даже наняли им защитников на суде. В результате одного из преступников оправдали, а второй получил десятилетний срок, но зато стал народным героем. Эта история, которой человечество обязано термином “стокгольмский синдром”, основательно переписана сценаристом и режиссером Робертом Будро в комедийном ключе. Особенно хорош в главной роли Итан Хоук — хиппи-ковбой, решивший ограбить банк после того, как насмотрелся фильмов со Стивом Маккуином».
Битва за Землю (Captive State, 2019)

Битва за Землю

Режиссер: Руперт Уайатт
В ролях: Эштон Сандерс, Джон Гудман, Вера Фармига
Жанр: фантастика, триллер / США / 109 мин.
Слоган: «Это больше не наша планета»
В прокате: с 27 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Фильм об инопланетном вторжении, после которого все правительства Земли безоговорочно сдались захватчикам. Немногочисленное сопротивление ведет борьбу за независимость планеты, и главные герои оказываются в центре этой борьбы. Инопланетяне тут летают на кораблях, больше похожих на игольчатые утесы, и сами напоминают ощетинившиеся компьютерной графикой тени. А еще у них запрещена цифровая техника, поэтому главный герой (Эштон Сандерс) работает на производстве, стирающем память с мобильных телефонов. Все это придумал и снял Руперт Уайатт, режиссер “Восстания планеты обезьян”. Русскоязычное название — намеренно или нет, но справедливо — намекает на “Битву за Алжир” Джилло Понтекорво (в оригинале фильм называется “Captive State”, “Пленное государство”)».
Последняя любовь Казановы (Dernier amour, 2019)

Последняя любовь Казановы

Режиссер: Бенуа Жако
В ролях: Венсан Линдон, Стэйси Мартин, Джулия Рой
Жанр: мелодрама, исторический / Францич / 98 мин.
В прокате: с 27 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Картина снята в совершенно традиционном (чтобы не сказать старомодном) стиле, без каких-либо смелых визуальных экспериментов в духе “Фаворитки” Йоргоса Лантимоса (или, если на то пошло, “Казановы Феллини”), а также попыток переосмыслить далекую эпоху и наполнить ее современными смыслами. Остается забавный исторический анекдот с моралью “чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей”».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Ошибка сердцееда»

История игрушек 4 (Toy Story 4, 2019)

История игрушек 4

Режиссер: Джош Кули
Жанр: анимационный, комедия, приключения / США / 100 мин.
В прокате: с 20 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Авторы новой “Истории игрушек” прекрасно отдавали себе отчет, что смотреть ее будут не только ребятишки, но и (возможно, в первую очередь) те, кто в прямом смысле вырос на первых трех мультфильмах. Поэтому четвертая часть вышла самой взрослой из всех. Пока дети будут с удовольствием следить за приключениями, погонями и прыжками через пропасти магазинных проходов, зрителям 18+ предстоит задуматься о таких вопросах, как конфликт между чувством и долгом, природа любви, забота и привязанность (которая у некоторых персонажей принимает почти болезненные формы), осознание своего места в мире. Фильм динамичный и смешной, в нем много действия, отличных шуток, отсылок к поп-культуре, но за всеми ними нет-нет да и мелькнет фирменная пиксаровская печаль».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Впали во взрослость»

Дылда (2019)

Дылда

Режиссер: Кантемир Балагов
В ролях: Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина
Жанр: драма / Россия / 130 мин.
В прокате: с 20 июня

Кинокритик Василий Степанов: «Вторая работа 27-летнего режиссера из Нальчика, как и его дебютная “Теснота”, была отобрана в каннский “Особый взгляд” и получила там две награды — приз за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ. Работая с темой коллективной и личной памяти, режиссер ставит перед собой амбициозные цели, но приходит к неочевидным результатам».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Завышенные традиции» и «Вне войны как на войне»

Режиссер Кантемир Балагов о своем фильме «Дылда» — в материале «Огонька»

Детские игры (Child's Play, 2019)

Детские игры

Режиссер: Ларс Клевберг
В ролях: Обри Плаза, Марк Хэмилл, Брайан Тайри Генри, Гэбриел Бейтман
Жанр: хоррор / США, Канада, Франция / 90 мин.
Слоган: «Твой лучший друг… до самой смерти»
В прокате: с 20 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Перезапуск хоррор-франшизы про бессмертную куклу Чаки, которая начала творить свои бесчинства еще в 1988 году, после того как в нее вселился дух серийного убийцы. В отличие от оригинального сериала Дона Манчини, новая инкарнация Чаки очень высокотехнологична, поэтому для оправдания изобретательного насилия сценаристам не пришлось даже прибегать к мистике. Все гораздо проще — в обновленных “Детских играх” правила робототехники не изобрели, поэтому искусственный интеллект, вместо того чтобы веселить детей, начинает убивать все живое — в основном с помощью своей способности подключаться ко всем электроприборам. Но не брезгует также и фирменным кухонным ножом — в целях экранной выразительности».
Люди в черном: Интернэшнл (Men in Black International, 2019)

Люди в черном: Интернэшнл

Режиссер: Ф. Гэри Грей
В ролях: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон
Жанр: фантастика, боевик, комедия / Великобритания, США / 115 мин.
Слоган: «Вселенная расширяется»
В прокате: с 12 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «В новой части “Людей в черном” нет агентов Кея и Джея в исполнении Томми Ли Джонса и Уилла Смита — их место в строю заняли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Кажется, создателям не помешал бы фирменный стиратель памяти, которым по-прежнему пользуются их герои,— он позволил бы зрителям постарше забыть об оригинальной трилогии Барри Зонненфельда, избежав тем самым бессмысленных сравнений и тоски по старым героям и добрым шуткам».

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Профиль пользователя