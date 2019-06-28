Прокатная десятка

27 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых «Курск» о гибели российской подлодки в 2000 году, третья часть хоррора «Проклятие Аннабель», политический ромком «Та еще парочка», фантастический триллер «Битва за Землю» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм Томаса Винтерберга о гибели российской подводной лодки в 2000 году. Авторы “Курска” — и это особенно очевидно на фоне успеха сериала HBO “Чернобыль” — сели между всех стульев сразу: ни зрелищного фильма-катастрофы, ни серьезного исторического расследования, ни даже качественного пропагандистского фильма, изобличающего российскую власть, не получилось».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Он утомил» и «Дно военно-морское»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Картина снята в совершенно традиционном (чтобы не сказать старомодном) стиле, без каких-либо смелых визуальных экспериментов в духе “Фаворитки” Йоргоса Лантимоса (или, если на то пошло, “Казановы Феллини”), а также попыток переосмыслить далекую эпоху и наполнить ее современными смыслами. Остается забавный исторический анекдот с моралью “чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей”».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Ошибка сердцееда»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Авторы новой “Истории игрушек” прекрасно отдавали себе отчет, что смотреть ее будут не только ребятишки, но и (возможно, в первую очередь) те, кто в прямом смысле вырос на первых трех мультфильмах. Поэтому четвертая часть вышла самой взрослой из всех. Пока дети будут с удовольствием следить за приключениями, погонями и прыжками через пропасти магазинных проходов, зрителям 18+ предстоит задуматься о таких вопросах, как конфликт между чувством и долгом, природа любви, забота и привязанность (которая у некоторых персонажей принимает почти болезненные формы), осознание своего места в мире. Фильм динамичный и смешной, в нем много действия, отличных шуток, отсылок к поп-культуре, но за всеми ними нет-нет да и мелькнет фирменная пиксаровская печаль».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Впали во взрослость»
Кинокритик Василий Степанов: «Вторая работа 27-летнего режиссера из Нальчика, как и его дебютная “Теснота”, была отобрана в каннский “Особый взгляд” и получила там две награды — приз за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ. Работая с темой коллективной и личной памяти, режиссер ставит перед собой амбициозные цели, но приходит к неочевидным результатам».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Завышенные традиции» и «Вне войны как на войне»
Режиссер Кантемир Балагов о своем фильме «Дылда» — в материале «Огонька»