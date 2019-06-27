Плахотнюк назвал обвинение со стороны МВД РФ фантазией

Бывший председатель правившей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк прокомментировал заведенное в отношении него МВД России уголовное дело, назвав его фантазией. Напомнив, что в России против него есть уже несколько уголовных дел, господин Плахотнюк заявил: «Все эти дела — фантазии, это попытки связать меня с делами, которые не имеют абсолютно никакого отношения ко мне».

«И это по причине политической подоплеки Интерпол отверг десятки попыток России ограничить мою свободу»,— пишет Владимир Плахотнюк в Facebook. Комментируя обвинение, он сообщил, что решил принять определенные меры предосторожности.

МВД России возбудило уголовное дело в отношении господина Плахотнюка, заочно обвинив его в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки. Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Владимиру Плахотнюку нашли гашиш».