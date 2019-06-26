Боевики попытались атаковать базу Хмеймим с беспилотников

Российская военная авиабаза Хмеймим в Сирии была атакована с помощью дронов. «Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления»,— сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

При атаке никто не пострадал, военный объект функционирует в плановом режиме. «Сохраняется вероятность провокаций со стороны боевиков террористических организаций с инсценировкой применения отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации»,— добавил господин Бакин.

Ситуация в Сирии резко обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб. Россия также предупреждала Совбез ООН, что террористы готовят в Сирии провокации с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом Дамаск.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».