Суд Брянска признал танец неуважением к обществу

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО. Она признана виновной по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Размер штрафа составил 30 тыс. руб.

«Основным признаком данного правонарушения является нарушение общественного порядка, которое выражается в явном неуважении к обществу, путем распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, выраженной в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность»,— говорится в решении суда.

Как было установлено в ходе проверки, видеозапись танца была сделана 28 апреля. На следующий день госпожа Червякова выложила его на свою страницу в соцсеть Instagram. Она полностью признала вину, объяснив, что «хотела снять красивое видео, в котором она будет танцевать».