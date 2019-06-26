Александр Беглов не будет сдавать в избирком подписи, которые могут оказаться фальсифицированными

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отказался сдавать в Горизбирком голоса избирателей Выборгского района из-за «политических спекуляций», не дождавшись результатов проверки. Об этом он заявил после заседания Госсовета, сообщает «Фонтанка.ру».

При этом господин Беглов выразил благодарность тем гражданам, которые его поддержали.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что СКР проводит проверку в отношении законности проведения процедуры сбора подписей избирателей в штабе врио губернатора Петербурга.

Напомним, что расследование началось из-за публикации штабом Алексея Навального видеозаписи, на которой запечатлена процедура подделки подписных листов. Сам Александр Беглов заявил о своей непричастности.