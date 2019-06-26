В эффективности прямых выборов мэра усомнились эксперты Озвученное полпредом президента России в ЮФО Владимиром Устиновым мнение о правильности выборов мэра вместо назначения в ходе конкурса вызвало возмущение у политологов, сообщает RostovGazeta.

В частности Устинов рассказал, что у людей отняли право выбора того, кто будет руководить городом. Это, по его мнению, неправильно. Он уточнил, что с появлением должности сити-менеджера чиновники стали часто уходить с этого поста.

В Ростове несколько лет назад должность мэра сменилась на сити-менеджера. На этом посту побывали уже два человека - Сергей Горбань и Виталий Кушнарев, последний ушел по собственному желанию в апреле. Новый сити-менеджер появится в октябре, а пока городом руководит исполняющий его обязанности.

Некоторые эксперты пояснили, что высказывания по этой теме чиновника такого уровня могут означать возвращение муниципальных выборов. Они предположили, что беседа об этом состоялась в Кремле, из-за чего Устинов начал об этом разговор.

По поводу высказывания о частой смене чиновников экс-координатор ЛДПР в Ростовской области Елена Папкович рассказала, что это было, скорее всего, пожеланием более грамотно выбирать кандидатов. Этим объясняется желание парламентариев не торопиться с выбором и только в октябре определиться с кандидатурой на пост сити-менеджера Ростова.

"Есть несколько положительных моментов при назначении сити-менеджеров. Так, конкурсная комиссия лучше оценивает кандидатов, чем население, рассматривая профессиональные качества и программы действий. Мэра намного сложнее убрать с поста, чем сити-менеджера", - уточнила Папкович.

Своим мнением с RostovGazeta поделился политолог Сергей Смирнов. Он считает, что Устинов не критиковал новую систему, скорее он указывал на недочеты. Полпред говорил, что после выборов мэра люди могли начать требовать от него действий.

Смирнов уверен, что бесполезно что-то требовать после избрания мэра, единственное можно не голосовать за этого человека, только нужно ждать пять лет для завершения действия контракта. Чтобы мэр ушел со своего поста необходимо обращаться в суд, либо проводить референдум. Это могут сделать и депутаты, несколько раз признав проводимую мэром работу неудовлетворительной.

Собеседник добавил, что во многих городах руководителей выбирают депутаты, что является эффективным методом работы.