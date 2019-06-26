Второму участнику нападения на пермскую школу не удалось обжаловать приговор

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу на приговор одного из участников нападения на школу 127 в Перми. Адвокаты подростка, приговоренного районным судом к семи годам колонии, просили апелляционную инстанцию отменить приговор как незаконный и необоснованный и направить уголовное дело на новое рассмотрение.

Прокуратура просила оставить решение суда первой инстанции без изменения. Изучив доводы сторон и заслушав самого осужденного по видеосвязи из СИЗО, судья краевого суда оставила приговор без изменения.

В феврале Пермский краевой суд оставил в силе приговор в отношении другого нападавшего на школу 127 в Перми, приговоренного к девяти годам и восьми месяцам колонии.

Нападение на школу 127 было совершено 15 января 2018 года. Два подростка — ученик учреждения Александр Б. и бывший учащийся школы Лев Б.— пронесли в школу ножи, беспрепятственно миновав пост охраны. Поднявшись на третий этаж, подростки зашли в аудиторию, где в это время проходил урок труда у четвертого класса, который вела преподаватель Наталья Шагулина. Визитеры, перекрыв выход, напали на детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи. Позже нападавшие нанесли удары ножами друг другу. В итоге пострадало 15 человек, 12 из которых были госпитализированы.

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После инцидента в образовательных учреждениях прошли массовые проверки Генпрокуратуры. У надзорного ведомства появились претензии к Методическим рекомендациям по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования и науки. В мае Министерство просвещения РФ отменило действие документа.

Подробности — в публикации “Ъ” «Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку».

Константин Стерледев, Пермь