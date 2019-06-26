Совет федерации утвердил нового заместителя генпрокурора

Новым заместителем генерального прокурора России, курирующим Северо-Кавказский округ, стал Дмитрий Демешин. Его кандидатуру утвердил Совет федерации.

«Решение принято единогласно. Демешин назначен заместителем генпрокурора»,— сказала спикер верхней палаты Совета федерации Валентина Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Демешин сменил на новой должности Ивана Сыдорука, который написал рапорт об уходе на пенсию. На этой должности он проработал 13 лет.

Дмитрий Демешин родился в 1976 году в Ташкенте. В аппарате Генпрокуратуры работает с января 2014-го. В 2017 году назначен на должность начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.