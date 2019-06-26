Новосибирский суд оставил под стражей супругу экс-директора клиники Мешалкина

Новосибирский облсуд признал законным арест Ирины Бойцовой — жены и заместителя экс-директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава России имени академика Мешалкина Александра Караськова. Таким образом, была оставлена без удовлетворения апелляция защиты, которая просила о смягчении меры пресечения на домашний арест или залог.

По ходатайству адвоката к материалам были приобщены положительные характеристики, удостоверения к наградам, которыми отмечена работа Ирины Бойцовой в системе здравоохранения, медицинские документы, подтверждающие наличие заболеваний, а также приказ руководства клиники о сокращении должности, которую занимала их клиентка. По словам адвоката, еще 10 июня загранпаспорт его подзащитной передан следователю, ведущему дело.

Ирину Бойцову и Александра Караськова задержали в начале июня и предъявили обвинение в особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1). Речь в деле идет о хищении на госзакупках 1,35 млрд руб. По решению Центрального райсуда Новосибирска Ирину Бойцову и Александра Караськова водворили в СИЗО на два месяца. В ходатайстве следствия о заключении обвиняемых под стражу, в частности, говорилось, что они могут скрыться. Такой вывод силовики сделали из-за того, что супруги постоянно бывают за границей, а их семья владеет недвижимостью в Таиланде, которая якобы оформлена на подставных лиц. В этом королевстве проживает их дочь.

В начале 2019 года управление ФСБ по Новосибирской области раскрыло факты масштабных хищений в клинике Мешалкина. Первым следователи задержали заместителя директора клиники по научной работе — кардиохирурга с мировым именем Евгения Покушалова (после двух месяцев в СИЗО его перевели под домашний арест). Вместе с ним были арестованы руководители фирм-поставщиков Алексей Третьякова, Евгений Первушин и Александр Сорокина. Расследование дела продлено до 19 августа 2019 года.

Подробнее о деле Александра Караськова — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Национальный медицинский следственный центр»

Константин Воронов