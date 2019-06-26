Владимир Познер: Москва должна была поддержать протесты в Екатеринбурге

Журналист Владимир Познер заявил, что жители Москвы должны были выйти на акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в екатеринбургском сквере. По его словам, это было бы проявлением солидарности, которой не хватает в российском обществе.

«Я выхожу на улицу, когда это касается меня лично. Даже парк или сад, но это мой сад. Я там гулял, черт возьми, я не хочу, чтобы там храм был. Но это в Екатеринбурге. В Москве никто не вышел по поводу этого сада. Хотя по идее должны были бы»,— сообщил он в интервью телеканалу «Дождь».

В середине мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера у Театра драмы, где планировалось построить храм святой Екатерины. На митингах были задержаны более 100 человек. Президент России Владимир Путин предложил принять решение о том, где возводить храм, на основе опроса. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.