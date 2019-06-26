Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года

Стоимость биткойна превысила отметку $12 тыс. впервые с 28 января 2018 года. Согласно данным CoinMarketCap, его цена увеличилась почти на 14%, по состоянию на 8:17 стоимость криптовалюты составляла $12,8 тыс.

Накануне стоимость биткойна закрепилась выше уровня $11 тыс. Уверенный рост цифровой валюты наблюдается третий месяц подряд, и за это время ее капитализация выросла в 2,5 раза.

Подробнее – в материале “Ъ” «Биткойн поддержали со всех сторон».