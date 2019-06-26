NYT: американские IT-компании нашли способ сотрудничать с Huawei

Американские компании продолжают сотрудничать с китайской Huawei несмотря на запрет властей США, пишет The New York Times со ссылкой на источники. В частности, около трех недель назад IT-компании Intel и Micron продолжили продавать свою продукцию в Китай.

Компании пользуются тем, что собранная за рубежом продукция не маркируется как произведенная в США. Товары, произведенные американскими компаниями за рубежом, не всегда считаются американскими. Таким образом, на эту продукцию не распространяется запрет, введенный властями США. Благодаря этому Huawei может продолжать производить и продавать смартфоны и серверы.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения в связи с якобы исходящей от Huawei угрозой информационным технологиям страны. В результате крупные американские IT-корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО. Huawei подала к США два иска.

Подробности — в публикации “Ъ” «Huawei воззвала к конституции США второй раз».