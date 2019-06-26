В ЛНР сообщили об отступлении украинских силовиков от линии соприкосновения

Украинские военнослужащие начали покидать позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР), сообщает «Луганский информационный центр».

«Разведподразделениями Народной милиции выявлено оставление передовых позиций военнослужащими 14-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Сокольники. Это происходит, в первую очередь, из-за некомплекта личного состава на переднем крае, отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий»,— сказал офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, украинское командование устанавливает причины оставления передовых позиций.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в 2015 году подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» комплекс мер по урегулированию конфликта. Документ предусматривает в том числе прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. 5 июня 2019 года в Минске участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня.

Как на Украине призывают к дипломатическому решению конфликта в Донбассе, читайте в публикации “Ъ”.