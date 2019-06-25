Американские миллиардеры предложили властям ввести налог на богатство. Открытое письмо всем кандидатам в президенты США подписали 19 человек. Среди них — Джордж Сорос, сооснователь Facebook Крис Хьюз и наследница киноимперии Disney Эбигейл Дисней. Они просят ввести двухпроцентный налог на состояния, превышающие $50 млн. Если стоимость активов превышает 1 млрд, то налог возрастает до 3%. Мера затронет 75 тыс. самых богатых американских домохозяйств.

Зачем миллиардеры предлагают правительству свои деньги? Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев уверен, что это политический ход — богатые сторонники демократов пытаются найти идеи, которые можно было бы противопоставить Дональду Трампу на выборах 2020 года: «На американский менталитет это совсем не похоже. Соединенные Штаты уже несколько десятилетий идут по пути сокращения налогов, и последние проводил Трамп.

Но поскольку избирательная кампания разворачивается уже вовсю, мне представляется, что это политический шаг.

Ведь демократы и поддерживающие их люди наподобие Джорджа Сороса и других американских миллиардеров страдают от того, что у демократов нет никакой реальной альтернативы, нет никакой программы, и это им сейчас вредит: они не могут выдвинуть никакой идеи. Мне представляется, что это попытка предложить демократам идею, которая отличалась бы от подхода Трампа и от подхода консерваторов, но при этом кто из демократов может подхватить ее — большой вопрос. Байден, может быть, и захочет что-то из этого взять, но это не тот человек, который может за собой повести. Берни Сандерс, очевидно, будет это критиковать, потому что он выступает с гораздо более левыми лозунгами. Демократам не хватает человека, который может предложить что-то новое».

Сами авторы письма считают, что дополнительный налог на их состояния может привлечь до $3 млрд долларов за десять лет. Эти деньги, по мнению бизнесменов, можно было бы направить на борьбу с изменением климата, улучшение здравоохранения и укрепление демократических свобод. Однако позиция американских миллиардеров выглядит лукавой, отметил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Снижение налогов, которое инициировал Дональд Трамп, сделало США весьма комфортным местом для бизнесменов. «Тот режим, который существует после реформы Трампа, позволяет состоятельным лицам в значительной степени сокращать свои налоговые обязательства.

Безусловно, эти заявления могут являться свидетельством той социальной ответственности, которую хотят разделить состоятельные граждане Соединенных Штатов для поддержки экономики.

Однако это не та сфера, где таким призывам есть место. Существуют более простые механизмы передачи существенных фондов той адресной группе, которая нуждается в реальной поддержке. Мне кажется, что такие публичные выссказывания делаются для повышения собственного имиджа», — полагает Захаров.

Американские миллиардеры не в первый раз делают подобные заявления. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда обещали отдать 95% своего состояния на благотворительность, инвестор Уоррен Баффет обязался передать на эти цели 99% своих денег. То же самое намерен сделать основатель Facebook Марк Цукерберг.

Сергей Гусев