Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQ B выйдет в 2021 году

Компания Mercedes-Benz представит серийный электрический кроссовер EQ B в 2021 году, сообщает Auto Express.

По данным издания, модель должна стать второй машиной фирменного суббренда EQ. Она займет место под более крупным электромобилем Mercedes-Benz EQ C, но будет с ним унифицирована технически.

Помимо электродвигателя Mercedes-Benz EQ B получит и более аэродинамически эффективный кузов. Запас хода электромобиля без подзарядки должен составить не менее 500 км за счет аккумулятора на 60 кВт/ч.

Ранее, напомним, появилась информация о создании электроседана EQ S на базе Mercedes-Benz S-Class нового поколения. Премьера Mercedes-Benz GLB с двигателями внутреннего сгорания состоялась в июне 2019 года.