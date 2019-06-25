Обвиняемый в мошенничестве замглавы воронежского УЭБиПК обжаловал арест

Защита арестованного заместителя руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Воронежской области Виталия Чермашенцева обжаловала решение о помещении подполковника в СИЗО. Соответствующую жалобу подал адвокат обвиняемого Алексей Иващенко. Раскрыть ее подробности в разговоре с корреспондентом “Ъ-Черноземье” он отказался.

Напомним, Виталий Чермашенцев был задержан сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ, его обвиняют в систематическом получении незаконного вознаграждения от бизнесмена (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего с марта 2015 года по май 2019-го он якобы получил 9,2 млн руб. за покровительство. 22 марта Ленинский райсуд арестовал подполковника на два месяца.

Андрей Прах