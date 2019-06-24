Замглавы воронежского УЭБиПК вменяют взятки на 9 млн рублей

Арестованному накануне заместителю руководителя УЭБиПК регионального ГУ МВД подполковнику Виталию Чермашенцеву инкриминируют серию взяток на общую сумму 9,2 млн руб., которые он якобы получал от местного агрария с марта 2015 по май 2019 года. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в Ленинском райсуде Воронежа, который рассматривал ходатайство об аресте высокопоставленного полицейского.

Господина Чермашенцева в конце прошлой недели задержали сотрудники управлений ФСБ и СКР по Воронежской области. СКР инкриминирует ему особо крупное мошенничество. 22 июня суд арестовал подполковника.

В ГУ МВД говорят, что ситуации «будет дана самая жесткая оценка вне зависимости от должности и звания сотрудника». «В случае установления вины к дисциплинарной ответственности будет привлечен его непосредственный руководитель»,— добавили там.

Сергей Калашников, Андрей Прах