Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде открылся после голодовки сотрудников

Сергиево-Посадский хлебокомбинат в ночь на 25 июня возобновил производство хлеба, сообщил зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов. Вопрос о подмосковном хлебокомбинате вышел на федеральный уровень после того, как его работники объявили сухую голодовку из-за невыплаты зарплат за четыре месяца.

Вадим Хромов сказал, что возобновить работу хлебокомбината удалось благодаря совместным усилиям руководства компании, муниципальных властей и администрации Подмосковья. Министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин пообещал, что предприятию помогут покрыть долги по энергоресурсам. «Планируем предоставить предприятию рассрочку по оплате энергоресурсов. Завод в ближайшее время выйдет на достаточный объем производства»,— сказал он.

Напомним, 17 июня работники Сергиево-Посадского хлебокомбината объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты за четыре месяца. От еды и воды отказались 48 человек. Замдиректора завода Михаил Ляпушкин рассказал, что в конце ноября 2018 года сельскохозяйственный холдинг «Настюша» (признан банкротом в феврале 2018 года), которому принадлежит хлебокомбинат, перестал распространять хлеб. Выпуск упал до 5 тонн, затем за долги отключили газ, свет и воду. Он уточнил, что администрация района и правительство Подмосковья нашли комбинату нового инвестора, так что в ближайшее время ожидается поступление месячной зарплаты.