Современница «Современника»

На 82-м году жизни в Москве скончалась народная артистка РСФСР Алла Покровская — актриса, режиссер, педагог, дочь Бориса Покровского и вдова Олега Ефремова.

Наверное, Аллу Борисовну Покровскую не знали миллионы зрителей по всей стране: ее фильмография, особенно последних нескольких десятилетий, довольно скромна. В ней практически нет главных ролей, хотя и роли второго плана вроде жены инженера Баха в одной из серий популярного советского телесериала «Следствие ведут знатоки», надолго запоминались.

Но для театрального сообщества она была больше, чем просто талантливой актрисой — свидетелем и участником многих прекрасных страниц новейшей театральной истории, эталоном служения сцене, продолжательницей сильнейшей театральной династии.

Дочь оперного режиссера-реформатора Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой, она сначала пошла учиться на филолога, но гены взяли свое — Покровская поступила в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына. Вскоре обстоятельства времени и личной жизни переплелись: молодая актриса стала женой основателя «Современника» Олега Ефремова и актрисой самого «Современника». Строго говоря, Алла Покровская не была одним из основоположников этого театра, но те 45 лет, что она прослужила в нем, сделали ее имя неразрывно связанным с историей одной из важнейших трупп русского театра второй половины прошлого века.

По ее послужному списку можно проследить всю историю «Современника», тем более что Покровская была равно убедительна и в лирике, и в ролях социальных героинь, поэтому «Фантазии Фарятьева» в ее репертуаре легко соседствовала с «Народовольцами», а «Спешите делать добро» — с «Крутым маршрутом». Для молодых актеров, ее учеников, Алла Покровская всегда оставалась примером преданности и серьезного отношения к профессии. А учеников у нее было очень много: с конца 1970-х Покровская стала преподавать в Школе-студии МХАТ, со временем став выдающимся, едва ли не самым авторитетным и плодовитым педагогом важнейшей российской театральной школы.

Среди ее учеников — Евгений Писарев и Дарья Мороз, Александр Феклистов и Роман Козак, Виктория Исакова и Дмитрий Брусникин, Вера Воронкова и Александра Урсуляк.

Можно сказать, что ради педагогики Покровская отчасти пожертвовала своей актерской судьбой. Был период, когда она играла меньше, чем должна была бы. В 2004 году, уже после смерти Олега Ефремова, она повторила его путь, перейдя из «Современника» в Художественный театр, и сыграла три роли в спектаклях Кирилла Серебренникова: Женщину в кимоно в «Изображая жертву», Акулину Ивановну в «Мещанах» и Арину Петровну в «Господах Головлевых». Сыграла правдиво и ярко, строго и как-то бескомпромиссно, так же, как преподавала и как спрашивала со своих учеников.

Вот и последняя ее роль — смотрительницы Эрмитажа в спектакле Театра наций «Живые картины» — казалась каким-то уникальным мастер-классом. Фактически эпизод, всего несколько минут на сцене — не только образ замерзающей в блокадном Ленинграде служительницы искусства, но и бесценное пособие: как выходить на сцену, как сочетать жест, взгляд и пластику, как правильно использовать грим и костюм, как заставить выпукло звучать каждое слово, как будить фантазию и эмоции зрителя, при этом буквально парализуя его, боящегося вздохнуть, своей силой художественного присутствия. Ну и как уходить со сцены в темноту — и это тоже. Жаль тех, кто никогда уже всего этого не увидит.

Отдел культуры