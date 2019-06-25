Юнус-Бек Евкуров не выдержал протестов

Прошение об отставке Евкурова не стало сюрпризом для Кремля. Об этом 25 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Причиной отставки называют протесты из-за пересмотра границ между Ингушетией и Чечней. Проблема заключалась в том, что начавшиеся массовые акции не удалось остановить, и они продолжаются до сих пор, считает источник издания «Медуза». Евкуров объявил, что хочет уйти в отставку в телеобращении накануне. Протесты начались осенью прошлого года, когда было подписано соглашение о передаче части территории Ингушетии Чечне. Жители Республики сочли решение несправедливым и вышли на улицы. Последние массовые акции прошли в марте, стихийно они продолжаются до сих пор.

Разрешить этот и многие другие внутриобщественные конфликты предстоит новому главе Ингушетии, и им должен стать человек, который способен модерировать диалог, говорит старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин: «Независимо от того, будет ли новый руководитель Ингушетии из местных или приедет из другого региона, важно, чтобы это был тот, кто сумеет восстановить общественный диалог в регионе.

Если взять последние несколько лет, то определенная традиция взаимодействия и решения каких-то спорных социальных вопросов через поиск общих для всех правил игры имела определенный успех.

Но, к сожалению, после известных событий последних месяцев многое в этом плане поломалось. Я думаю, что все надо восстанавливать, и, так или иначе, новому главе придется это делать: он может быть только модератором диалога, альтернативы у Ингушетии просто нет. В предшествующие годы при Евкурове, например, в Ингушетии было заметное разделение в религиозной сфере, и в целом, за исключением каких-то отдельных эксцессов, противоречия удавалось решать мирным путем, не доводя до противостояния. То есть такой опыт в регионе есть, и, более того, где-то он поддерживается традиционными устоями ингушского общества, которое в принципе в Республике сохранились больше, чем в других кавказских регионах, поэтому все возможности для этого есть».

Главу Ингушетии могут попросить задержаться на посту, чтобы подобрать сменщика, считает руководитель научных исследований в институте «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко: «Кого-то найдут, но вряд ли такого же жесткого человека, как Рамзан Кадыров. Я не исключаю, что это будет этнический представитель и будет совет, в котором главную роль сыграть “варяг”, то есть, как его раньше называли, “второй секретарь обкома партии”, который будет присматривать за ситуацией, — сформируют такое парное руководство. Есть еще один вариант, но очень маловероятный: судя по тому, как и что говорил Евкуров, я не исключаю, что его попросят, остаться еще на какое-то время. Ситуация немножко странная — центр был готов к тому, что Евкурову надо уйти, так как это не тот человек, который контролирует все полностью, но это произошло слишком внезапно. Я не исключаю, что он продолжит выполнять свои функции, пока будут выбирать другого человека, но это все домыслы, какого-то конкретного решения в Кремле нет. И вообще складывается такое ощущение, что все происшедшее было неожиданно даже для ингушского представительства».

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Комментируя заявление главы Ингушетии, спикер парламента Республики Магомед Яндиев сообщил, что Юнус-Бек Евкуров может продолжить карьеру по военной линии.

Глеб Силко