Прямая линия с Владимиром Путиным побила рекорд популярности в интернете

Трансляция прямой линия с президентом РФ Владимиром Путиным в соцсетях привлекла почти 21 млн зрителей и побила рекорд популярности в интернете, говорится в исследовании Института развития интернета (ИРИ). Годом ранее рейтинги интернет-трансляции были в полтора раза меньше.

По данным экспертов, трансляцию в соцсетях посмотрели 20,7 млн человек: 8,6 млн пользователей соцсети «Одноклассники», 8,4 млн — «ВКонтакте» и 3,7 млн — на YouTube. В исследовании также отмечается, что прямая линия попала в тренды YouTube и набрала в поисковиках «Яндекс» и Google более 400 тыс. запросов за день. «Кроме того, по статистике Google Trends запрос со словосочетанием "прямая линия" в этот день оказался самым популярным у россиян за последние пять лет»,— отмечается в документе.

Прямая линия с Владимиром Путиным в цифрах Читать далее

Ранее компания Mediascope сообщала, что телетрансляция передачи теряет популярность второй год подряд. По данным экспертов, в текущем году прямую линию посмотрели 5,336 млн телезрителей. Это стало самым низким результатом с 2011 года, когда трансляция привлекла 4,018 млн зрителей.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 20 июня. Она длилась 4 часа 16 минут, за время трансляции президент ответил на 81 вопрос (на 2 больше, чем в прошлом году). Самыми задаваемыми стали вопросы на социальную тему.

Подробности — в материале “Ъ” «У прямства есть свои плюсы».