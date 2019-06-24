Прямая линия с Путиным теряет популярность второй год подряд

По данным Mediascope, на которые ссылается ТАСС, прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в этом году посмотрели 5,336 млн телезрителей. Это стало самым низким результатом с 2011 года, когда трансляция привлекла 4,018 млн зрителей. Число зрителей прямой линии снижается второй год подряд — в прошлом году ее смотрели 5,78 млн россиян.

По данным экспертов, рейтинг трансляции в 2019 году (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории) составил 7,6%. В 2018-м этот показатель достигал 8,3%.

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Прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 20 июня. Она длилась 4 часа 16 минут, за время трансляции президент ответил на 81 вопрос (на два больше, чем в прошлом году). Самыми задаваемыми стали вопросы на социальную тему.

Подробности — в материале “Ъ” «У прямства есть свои плюсы».