РАН предложила сделать ВАК независимой от Минобрнауки

Президиум Российской академии наук (РАН) принял постановление, в котором говорится, что Высшая аттестационная комиссия (ВАК) должна подчиняться не Министерству науки и высшего образования, а напрямую правительству, как во времена СССР Совету министров. В качестве примера приводится Рособрнадзор, который в мае прошлого года стал самостоятельной структурой в правительстве.

«Когда мы говорим о ВАК, мы говорим о единой системе оценки научной деятельности в стране, и в интересах всех, чтобы эта оценка была максимально независимой. Понятно, что если это находится внутри какого-то министерства, то, как бы это министерство ни действовало, все равно момент подведомственности здесь важен»,— отметил президент РАН Александр Сергеев на заседании (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению РАН, комиссия должна стать надведомственной структурой, «самостоятельным юридическим лицом», учредитель которого — правительство. Ее состав должен утверждать кабинет. При этом его нужно согласовывать с РАН, которая выполняет функцию главного экспертного органа в области науки. «Мы не требуем: давайте нам ВАК в состав РАН. <…> Но если бы РАН согласовывала состав Высшей аттестационной комиссии, я думаю, многие проблемы бы сами собой снялись»,— уточнил господин Сергеев.

Напомним, ранее академический Клуб «1 июля» резко раскритиковал новый ВАК, которая отвечает за присвоение и лишение ученых степеней в России. В частности, клуб поддержал позицию «Диссернета» о нелегитимности нового срока некоторых членов комиссии.

В чем суть претензий ученых — в материале “Ъ” «Вице-президент РАН Алексей Хохлов».