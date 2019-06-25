Доклад Мюллера прочли на театральной сцене

Группа американских актеров представила 24 июня постановку «Расследование: поиск правды в десяти действиях» по мотивам итогового доклада экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Постановка представляет собой театрализованное чтение отдельных мест доклада в сценической обработке Роберта Шенккана. Исполнительными продюсерами выступили члены семьи Дисней — Абигейл Дисней, Сьюзан Дисней Лорд и Тимоти Дисней.

Культурное мероприятие, которое больше не будет повторяться, организовано при поддержке организации Law Works, выступающей за широкое информирование общественности о фактах, изложенных в докладе Мюллера. Посмотреть видеоверсию постановки можно на сайте этой организации.

В числе тех, кто принял участие в постановке, немало голливудских звезд, включая Аннет Бенинг, Кевина Клайна, Джона Литгоу, Джулию Луи-Дрейфус, Сигурни Уивер, Джастина Лонга, Пайпер Перабо, Майкла Шэннона, Закари Куинто и др. Между тем интерес американцев к докладу спецпрокурора Мюллера остается достаточно высоким с момента его публикации в апреле. Так, его книжная версия лидировала в списке бестселлеров научно-популярных изданий по версии New York Times и сейчас занимает 17-е место в списке бестселлеров от Amazon.com. Кроме того, как сообщает агентство Reuters, сейчас идет работа над созданием комикса по мотивам доклада, который выйдет в апреле 2020 года. По словам его авторов карикатуриста Шэннона Уилера и журналиста Стива Дуина, у этого произведения будут все классические черты детектива, обязательный набор злодеев и неожиданные повороты сюжета.

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В марте генпрокурор США Уильям Бар сообщил о завершении так называемого российского расследования. Итоговый доклад главе Минюста передал спецпрокурор Роберт Мюллер, курировавший продолжавшееся почти два года следствие о возможном российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Следователи утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Тем не менее спецпрокурор Мюллер так и не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о «сговоре».

О том, почему Роберт Мюллер не выдвинул обвинения против президента США, читайте в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».

Алена Миклашевская