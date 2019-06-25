Форвард «Милуоки» Адетокунбо признан самым ценным игроком сезона НБА

В Санта-Монике (Калифорния) прошла церемония вручения наград лучшим игрокам сезона-2018/19 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В номинации самый ценный игрок (MVP) победил форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, сообщает пресс-служба НБА. В прошедшем сезоне баскетболист в среднем набирал за игру 27,7 очка, делал 12,5 подбора, отдавал 5,9 результативные передачи, совершал 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата.

Лучшим тренером признали Майка Буденхольцера («Милуоки»). Лучшим новичком сезона стал баскетболист «Далласа» Лука Дончич. Лучшим прогрессирующим игроком назвали Паскаля Сиакама («Торонто»). Лучшим игроком защиты признан Руди Гобер («Юта»), лучшим шестым игроком — Луис Уильямс («Клипперс»).

В нынешнем году канадский «Торонто Рэпторс» впервые в своей истории завоевал высший титул ассоциации и стал первой неамериканской командой, выигравшей чемпионат НБА. Баскетболисты со счетом 4:2 обыграли в финальной серии play-off теперь уже экс-чемпионов НБА из «Голден Стейт Уорриорс».

Подробнее о матче — в публикации “Ъ” «Канадцы впервые стали чемпионами НБА».