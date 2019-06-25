В Башкирии организовали рабочую группу по мониторингу за ситуацией по заводу в Камбарке

В Нефтекамске организовали рабочую группу по мониторингу за ситуацией по комплексу переработки отходов 1-2 классов опасности в Камбарке. Соответствующее решение принял глава города по инициативе партии «Единая Россия», сообщается на региональном сайте партии.

«Жители города обеспокоены тем, что перепрофилирование завода в соседнем регионе в комплекс по утилизации и обезвреживанию отходов 1-2 классов опасности может повлиять на экологическую обстановку в Нефтекамске: Камбарка находится всего лишь в 20 км от него»,— говорится в сообщении.

Напомним, что бывший завод по уничтожению химического оружия «Камбарка» в Удмуртии перепрофилируют в комплекс по переработке отходов 1-2 классов опасности. Проект представят на общественные обсуждения в 2020 году. Запуск предприятия ожидается не ранее 2023 года. Власти Удмуртии говорят, что участие в этом федеральном проекте позволит создать около 300 новых рабочих мест и инженерную инфраструктуру. 22 июня 2019 года в Камбарке прошел митинг против строительства комплекса. По официальным данным в мероприятии приняло участие около 280 человек, некоторые приехали из других регионов. Участники потребовали провести местный референдум и запретить ввоз на территорию Удмуртии радиоактивных отходов.