МИД РФ исходит из того, что Путин и Трамп встретятся в Осаке

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков подтвердил ТАСС возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке. «Исхожу из того, что такая встреча, скорее всего, состоится»,— заявил замминистра иностранных дел.

Господин Трамп ждет встречи с российским коллегой, сказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом он сообщил в ходе проходящих в Иерусалиме переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

«Президент Трамп в ближайшее время ожидает встречи с президентом Путиным на конференции стран G20. В Иерусалиме мы ведем переговоры, которые, надеюсь, заложат основы успешного проведения этого саммита»,— заявил господин Болтон.

Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28–29 июня. Как ожидается, президенты России и США обсудят в числе прочего Иран, Украину и контроль над вооружениями.

Последний раз лидеры общались в декабре 2018 года на саммите G20 Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог. Первый полноформатный саммит президентов России и США состоялся в Хельсинки в июле 2018 года.

О возможной встрече лидеров двух стран читайте в материале “Ъ”.