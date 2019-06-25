Mail.ru заменит пароли пользователей на одноразовые коды

Почтовый сервис Mail.ru планирует полностью отказаться от паролей. Вход в почту будет осуществляться через одноразовый код, полученный по СМС или push-уведомление, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

В Mail.ru пояснили, что запрашиваемый уникальный код невозможно угадать или подобрать, что делает такой вид авторизации более безопасным и удобным. В будущем компания намерена ввести дополнительные способы входа в почту — с помощью физических устройств (ключей), а также биометрических данных. Сроки этих нововведений в Mail.ru не назвали.