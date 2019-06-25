Роскачество признало лучшей детскую молочную смесь из Белоруссии

Роскачество провело исследование 21 торговой марки сухих молочных смесей российского и зарубежного производства. Вся проверенная продукция полностью отвечает установленным нормам. При этом только одна смесь — торговой марки «Беллакт оптимум 1» белорусского производства — соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества. Однако этот продукт не может претендовать на российский знак качества, так как произведен не в РФ.

Эксперты рассказали, что во всех проверенных смесях отсутствуют антибиотики, тяжелые металлы, токсичные элементы и консерванты. Все смеси хорошо растворяются в воде и усваиваются.

В некоторых смесях выявили ряд недостатков. В частности, в продукции двух торговых марок (ирландская Nutrilon Premium и испанская «MD мил SP Козочка») обнаружили недостаточное количество линолевой кислоты. В продукции нидерландской Frisolac содержание кальция и магния ниже установленных норм.

Помимо этого зафиксировано несоответствие техрегламенту по содержанию витамина С в девяти смесях: «Малыш истринский» (Россия), Bebi Premium (Дания), Frisolac Gold (Нидерланды), Frisolac (Нидерланды), Humana Expert (Германия), Nestogen (Россия), «Nutricia Малютка» (Россия), Nutrilon Premium (Ирландия), Similac (Дания).

Роскачество отмечает, что качество сухих молочных смесей от цены не зависит. К примеру, 100 г сухой смеси «Беллакт оптимум 1», получившей наивысший балл (5), стоит 61,25 руб. Смесь Frisolac, получившая наименьший балл (3,428), стоит 67,14 руб.

Как ранее узнал “Ъ”, Совет федерации предложит правительству максимально повысить таможенные пошлины на импорт сухих и молочных адаптированных смесей для детей раннего возраста. При этом планируется обнулить ставки на импорт ингредиентов для их изготовления. Таким образом власти надеются мотивировать компании локализовывать производство заменителей грудного молока в России.

Подробности — в публикации “Ъ” «Совет федерации взбалтывает смеси».