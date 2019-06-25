Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр

Сборная России завоевала девять медалей в понедельник на проходящих в Минске Европейских играх и продолжает лидировать в общем зачете, сообщает «Интерфакс». Среди завоеванных 24 июня наград — три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

Теперь в активе российской команды 22 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей

Второе место у Белоруссии (11, 9, 18). На третье место с четвертого поднялась Грузия (6, 5, 9).

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня, в соревновании принимают участие спортсмены из 50 стран.

О соревнованиях читайте в публикации “Ъ” «Российские дзюдоисты заработали комплект».