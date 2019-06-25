Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности. «Члены совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок»,— сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отаиби (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Совбез призвал участвующие стороны и все страны региона проявить максимальную сдержанность и предпринять шаги для снижения эскалации.

13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран.

В понедельник Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана, при этом одними только экономическими мерами не ограничился. США собирают коалицию, которая может противостоять иранской угрозе.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Америка ударила по аятолле».