Держатели карт «Мир» могут оплачивать штрафы ГИБДД на портале госуслуг без комиссии

Держатели карт платежной системы «Мир» с понедельника могут оплачивать штрафы ГИБДД на портале госуслуг без комиссии, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минкомсвязи. Комиссия составляла 0,7% от оплаты услуг. Нововведение будет действовать до 23 июня 2020 года.

В министерстве сказали, что рассматривают отмену комиссии и для держателей карт других платежных систем. «За 2018 год россияне оплатили более 19 млн штрафов через портал на общую сумму более 9 млрд руб.»,— заявил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Ранее ГИБДД подготовила законопроект о введении штрафа в 1,5 тыс. руб. за превышение скоростного режима на 10–20 км/ч, 3 тыс. руб.— за превышение на 20–40 км/ч. В МВД предложили лишать граждан 50-процентной скидки при оплате штрафа при повторных нарушениях.

Комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Штрафы держат скорость 20 км/ч».