Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6620. 4(4). Доминик Тим (Австрия) — 4595. 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4405. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215. 7 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4040. 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3610. 9 (9). Карен Хачанов — 2980. 10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785. 11 (12). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2740. 12 (11). Джон Иснер (США) — 2715. 13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625. 14 (14). Борна Чорич (Хорватия) — 2205. 15 (16). Гаэль Монфис (Франция) — 2055. 16 (17). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1960. 17 (18). Милош Раонич (Канада) — 1945. 18 (15). Марин Чилич (Хорватия) — 1940. 19 (19). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1715. 20 (22). Маттео Берреттини (Италия) — 1665… 78 (81). Андрей Рублев (Россия) — 696.
Рейтинг WTA
1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6540 очков. 2 (1). Наоми Осака (Япония) — 6377. 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685. 4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5425. 5 (6). Анжелик Кербер (Германия) — 4685. 6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4555. 7 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963. 8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3868. 9 (9). Слоун Стивенс (США) — 3682. 10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565. 11 (11). Серена Уильямс (США) — 3411. 12 (12). Анастасия Севастова (Латвия) — 3296. 13 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3073. 14 (14). Каролина Возняцки (Дания) — 2833. 15 (15). Ван Цян (Китай) — 2752. 16 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2745. 17 (17). Мэдисон Кис (США) — 2615. 18 (19). Юлия Гёргес (Германия) — 2605. 19 (18). Джоанна Конта (Великобритания) — 2430. 20 (20). Анетт Контавейт (Эстония) — 2335… 30 (29). Дарья Касаткина — 1790… 45 (45). Анастасия Павлюченкова — 1185… 52 (50). Екатерина Александрова — 1118… 58 (59). Вероника Кудерметова — 971… 61 (62). Маргарита Гаспарян — 929… 71 (73). Анастасия Потапова — 815… 73 (76). Евгения Родина — 805… 77 (79). Вера Звонарева — 769… 80 (85). Мария Шарапова — 740… 86 (86). Виталия Дьяченко —710. 87 (92). Анна Блинкова (все — Россия) — 704.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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