Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» учрежден постановлением правительства России 27 ноября 1992 года. В августе 2008 года перешел из ведения Министерства экономического развития и торговли в непосредственное ведение правительства РФ. Профиль вуза — социально-экономические и гуманитарные науки, а также математика и информатика. В 2014 году университет провел реорганизацию факультетов, теперь в нем действуют 12 мегафакультетов, 50 департаментов и школ. В настоящее время ВШЭ размещается в Москве в четырех кампусах, а также имеет три филиала: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. На 2019 год в вузе насчитывалось 3700 штатных преподавателей, 40,3 тыс. студентов и аспирантов. С 2000 года университет имеет свой издательский дом, выпускающий более 20 научных журналов. Финансирование осуществляется из бюджета, доходы ВШЭ в 2019 году запланированы в размере 22,9 млрд руб., расходы — 24,8 млрд руб. Доля внебюджетных доходов, включая пожертвования и целевые средства, составляет 45%. Входит в международные рейтинги вузов ARWU, THE, QS.