Глава МИД Ирана заявил, что США «нечего делать» в Персидском заливе

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ответил в Twitter на сегодняшнее решение администрации президента США ввести новые санкции, а также заявил, что американскому военному контингенту «нечего делать» в Персидском заливе.

«Дональд Трамп на 100% прав, что американским военным нечего делать в Персидском заливе. Переброска их сил абсолютно в интересах США и мирового сообщества. Но сейчас становится понятно, что #B_Team не заботят американские интересы: они ни во что не ставят дипломатию и жаждут войны»,— заявил глава иранской дипломатии.

Вероятнее всего, говоря о #B_Team, господин Зариф имеет ввиду советника президента США Джона Болтона, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, а также наследного принца ОАЭ Мухаммада ибн Заид Аль Нахайян.

Сегодня, 24 июня, президент США Дональд Трамп анонсировал введение санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Позже министр финансов США Стивен Мнучин заявил о скорейшем введении американских санкций и против министра иностранных дел Ирана.

Поводом для нового витка противостояния Вашингтона и Тегерана стал сбитый 20 июня иранскими военными американский беспилотник. По версии США, дрон находился в международном пространстве, Иран же настаивал на нарушении беспилотником его границ. Назвав действия Ирана «большой ошибкой», господин Трамп санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того.

Подробнее о том, как страна избежала ударов президента США, читайте в материале “Ъ” «Вероятно, Иран допустил ошибку».