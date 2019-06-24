Лишь менее половины выпускников петербургских школ планирует поступать в вузы

Из выпускников этого года лишь около 45% собираются получать высшее образование. Об этом на пресс-конференции, посвященной вузовской приемной кампании в Петербурге заявил заместитель председателя Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, президент Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Анатолий Оводенко.

По его словам, выпускникам и их родителям нужно заранее определяться с выбором будущей специальности, участвовать в олимпиадах и смотреть на структуру обучения вуза.

В свою очередь, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шахматов призвал обращать особое внимание на качество высшего образования, главным критерием которого являются, по его мнению, показатели, характеризующие контингент поступающих на контрактные, а не на бюджетные места — баллы по ЕГЭ поступающих и стоимость обучения. Господин Шахматов также посоветовал не выбирать самые дешевые вузы и самые дешевые специальности. «Это потеря времени, которое невосполнимо»,— отметил он.

Проблему снижения популярности высшего образования среди школьников эксперты связывают с развитием среднего специального образования и набирающим обороты электронным образованием.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге утвердили новые правила приемной кампании в вузы. Также сообщалось, что число частных вузов в Петербурге за последние пять лет снизилось в пять раз.

Анастасия Шумова