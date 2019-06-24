В Петербурге утвердили новые правила приемной кампании в вузы

В рамках пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс – Северо-Запад» были озвучены основные изменения, коснувшиеся приемной кампании 2019 года в вузы Санкт-Петербурга.

Напомним, новые правила связаны с приемом по целевым направлениям и приняты постановлением правительства РФ от 21 марта 2019 г. №302. Также изменен перечень документов, подаваемых при поступлении лицами с первой и второй группой инвалидности. Кроме этого, жители Республики Крым больше не могут претендовать на льготные места и участвуют в поступлении на общих основаниях.

Всего приемную кампанию в Петербурге проводят 43 государственных вуза и 29 негосударственных.

В 2019 году для абитуриентов в городе было выделено 27 тыс. бюджетных мест, из них менее 16 тыс. заняли технические и естественнонаучные специальности.

Анастасия Шумова