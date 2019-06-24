Число частных вузов в Петербурге снизилось в пять раз

Число негосударственных вузов в Петербурге за пять лет снизилось в пять раз. Об этом заявил председатель совета ректоров вузов города и области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, сообщает ТАСС.

По его словам, несколько лет назад в городе было 49 частных вузов, сейчас их «восемь или девять в зависимости от того, как считать Духовную академию». Господин Демидов отметил и сокращение числа государственных высших учебных заведений, которые были реорганизованы или объединены.

Всего в настоящее время в городе учебную деятельность осуществляют 43 государственных вуза и 29 частных.