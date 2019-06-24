Автомобилистам расставили ловушки

Московские автомобилисты все чаще жалуются на ошибочные штрафы. Водители в соцсетях делятся историями о том, что получают «письма счастья» за неправильную парковку, хотя по их заверениям, они не нарушали никаких правил.

Москвич Иван рассказал «Ъ FM», что на прошлой неделе ему выписали штраф за неоплаченную парковку, хотя его машина находилась в зоне бесплатной стоянки: «Пару дней назад мне пришло SMS-сообщение, в котором меня проинформировали о том, что мне назначен штраф в 5 тыс. руб. за неоплаченную парковку. Выяснилось, что меня оштрафовали за парковку на Малом Трехсвятительский переулке, который находится рядом с моей работой. Но я точно знал, что моя машина стояла на бесплатной парковке.

Что меня максимально удивило — это то, что на фотографиях, которые должны доказывать мою вину, не было видно никаких знаков, никаких других опознавательных элементов, которые бы доказывали, что мною совершено нарушение.

Я написал жалобу администратору московского парковочного пространства АМПП и в прокуратуру. Буквально на следующий день, боюсь, что это произошло так быстро из-за моего поста в одном комьюнити в Facebook, мне пришло уведомление о том, что мой штраф отменен. Правда, передо мной никто не извинился. Скорее всего, лично с моим штрафом проблема была связана с их плохо работающей системой навигации. В постановлении было написано “строение 2”, а моя машина стояла фактически у строения 3. Я это определил уже потом, мониторя в “Яндекс. Картах”».

Эксперты винят в ошибочных штрафах камеры нового типа — «Стрит Фалькон», которые с прошлого года массово установили под знаками «Остановка/стоянка запрещена». По данным СМИ, они часто дают сбой. В пресс-службе администратора Московского парковочного пространства сказали «Ъ FM», что постановления выписывают не камеры, и предложили обратиться за комментарием в МАДИ. В дорожной инспекции не смогли предоставить оперативный комментарий. Проблема действительно не только в камерах, но и в работе инспекторов, которые не проверяют данные с записывающих устройств, отметил автоюрист Сергей Радько: «Логика работы камеры такова, что любой, кто припарковался на срок больше 10 сек, считается нарушителем, и ему присылают штраф. Чтобы потом его оспорить, нужно подать жалобу или в МАДИ, или в суд и доказать, что это была либо вынужденная остановка, либо была посадка, высадка пассажиров.

К сожалению, далеко не все готовы это делать. Многим проще заплатить 1,5 тыс. руб. со скидкой и больше там не останавливаться. Если машина действительно стояла в бесплатной зоне, то штраф совершенно необоснованный, получается, что эта техника почему-то фиксирует данный факт как правонарушение, инспектор МАДИ, вынося постановление, опять же почему-то не думает об этом. Все это постановление хотя и называется автоматическим, по сути, оно таковым не является и выносится инспектором МАДИ после изучения фотоматериалов. Сколько раз инспектора отказывали в отмене постановлений, причем по совершенно надуманным предлогам.

То есть пока мы можем констатировать, что система настроена в большей степени на выписывание большого количества штрафов, а не на регулирование дорожного движения.

Нужно перенастраивать камеры и в массовом порядке обжаловать все эти штрафы, потому что если мы не будем этого делать, то постановления так и будут выписывать».

Ранее московские таксисты признались, что отказываются от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков в пределах Садового кольца. Они опасаются высоких штрафов за неправильную парковку.

Яна Пашаева