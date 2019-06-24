Минсельхоз Грузии заявил об отсутствии оснований для проверки экспортируемого в Россию вина

Национальное агентство вина Грузии (входит в состав Минсельхоза) не видит оснований для проверки качества грузинского вина. «Думаем, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы ставить под сомнение грузинский экспортируемый товар»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что грузинская сторона придает особое значение сохранению и улучшению качества грузинского вина. «Контроль качества в Национальном агентстве вина является одним из главнейших приоритетов, и в этом направлении работа в последний период усилена. Важно, чтобы десятки миллионов бутылок вина, произведенных в Грузии, соответствовали стандартам»,— говорится в заявлении.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции. Отмечалось, что регулярный контроль грузинского алкоголя «в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции». По данным службы, с 2014 по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции, которая не соответствует требованиям, увеличилось в 2,9 раза.

В 2006 году Россия по инициативе Роспотребнадзора запретила ввоз грузинских вин из-за повышенного содержания в них пестицидов и железа. Запрет был отменен в 2013 году.

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