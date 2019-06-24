Александр Беглов рассказал о вкладе Валентины Матвиенко в развитие Петербурга

За время нахождения нынешнего председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на посту губернатора Петербурга бюджет города возрос в шесть раз, а валовой региональный продукт — более чем в 3,5 раза. Об этом сообщил действующий врио губернатора Александр Беглов на встрече со спикером СФ.

Господин Беглов также поблагодарил ее за особый вклад в развитие города и за поддержку городских инициатив на федеральном уровне. В частности, после одобрения Советом Федерации проекта введения туристического сбора в Петербурге инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. Как отметил врио губернатора, это позволит увеличить доходы бюджета города как минимум на 2 млрд рублей в год. Собранные деньги Администрация Санкт-Петербурга планирует направлять на реставрацию центральной исторической части города.

В свою очередь, Валентина Матвиенко выразила одобрение планам «команды Беглова» по развитию Петербурга. Председатель Совета Федерации также заявила, что будет продолжать «привлекать возможности федерального центра» для реализации интересов города.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко и дальше представлять Петербург в СФ.

Анастасия Шумова