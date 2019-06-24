Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко и дальше представлять Петербург в СФ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко продолжить представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации. Госпожа Матвиенко ответила на предложение согласием. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я с большим удовольствием продолжу представлять исполнительную власть Петербурга в Совете Федерации для того, чтобы продолжить оказывать помощь и поддержку Петербургу, жителям Санкт-Петербурга. Это мой родной, любимый город»,— сказала Валентина Матвиенко.

Напомним, что 8 сентября в Петербурге состоятся выборы главы города. Горизбирком зарегистрировал 26 кандидатов на участие в выборах. Каждый кандидат в губернаторы должен предложить кандидатуры трех человек, один из которых в случае победы на выборах будет направлен в Совет Федерации.