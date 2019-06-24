Путин подписал план развития государственной гражданской службы

Президент России Владимир Путин определил основные направления развития государственной гражданской службы (ГГС) на три года вперед. Соответствующий указ был подписан в понедельник, 24 июня, и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, правительство до 1 января 2020 года будет обязано создать «нормативно-правовую базу, необходимую для совершенствования практики проведения экспериментов, направленных на развитие гражданской службы», подготовить предложения по созданию нормативно-правовой базы, регулирующей отбор сотрудников, а также усовершенствовать порядок проведения аттестации гражданских служащих «на основе единых методологических подходов». Кроме того, правительство должно будет создать единый специализированный информационный ресурс для развития сотрудников.

До 1 января 2021 года, согласно плану, будет проведен мониторинг качества подготовки гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам. К этому сроку также планируется завершить формирование федерального кадрового резерва на гражданской службе.

Расходы бюджета на «материальную мотивацию» чиновников растут. Так, на эти цели предлагается выделить 208,9 млрд руб. в 2020 году. Это на 109 млрд руб. больше, чем планировалось. В 2021 году на «материальную мотивацию» госслужащих предлагается выделить 284,4 млрд руб.