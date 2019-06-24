24 июня, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Путин подписал план развития государственной гражданской службы

Президент России Владимир Путин определил основные направления развития государственной гражданской службы (ГГС) на три года вперед. Соответствующий указ был подписан в понедельник, 24 июня, и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, правительство до 1 января 2020 года будет обязано создать «нормативно-правовую базу, необходимую для совершенствования практики проведения экспериментов, направленных на развитие гражданской службы», подготовить предложения по созданию нормативно-правовой базы, регулирующей отбор сотрудников, а также усовершенствовать порядок проведения аттестации гражданских служащих «на основе единых методологических подходов». Кроме того, правительство должно будет создать единый специализированный информационный ресурс для развития сотрудников.

До 1 января 2021 года, согласно плану, будет проведен мониторинг качества подготовки гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам. К этому сроку также планируется завершить формирование федерального кадрового резерва на гражданской службе.

Расходы бюджета на «материальную мотивацию» чиновников растут. Так, на эти цели предлагается выделить 208,9 млрд руб. в 2020 году. Это на 109 млрд руб. больше, чем планировалось. В 2021 году на «материальную мотивацию» госслужащих предлагается выделить 284,4 млрд руб.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя