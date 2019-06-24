Голикова отрицает планы снизить число бюджетных мест в вузах

Вице-премьер России Татьяна Голикова утверждает, что информация о сокращении бюджетных мест в российских вузах к 2024 году была передана «не совсем корректно». На пресс-конференции она заявила, что приведенные СМИ данные о контрольных цифрах приема содержатся в докладе правительства, но касаются абитуриентов в возрасте от 15 до 20 лет.

«Вообще, контрольные цифры приема и норматив, которые сегодня установлены в законодательстве, установлены от 17 до 30 лет. Что касается изменений цифры приема, она может происходить только по одной причине — демографический прогноз. С точки зрения демографического прогноза у нас есть методы снижения, но оно не такое драматичное»,— приводит «РИА Новости» слова госпожи Голиковой.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% и к 2024 году составит 432,4 тыс. мест. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. Причины сокращения бюджетных мест в докладе не указываются.

Глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что количество бюджетных мест не сократится. Для этого необходимо изменить формулу Закона об образовании, пояснил он. «Нужно больше образованных людей, а не меньше»,— заявил господин Никонов.

О том, какие профессии будут востребованы через несколько лет,— в материале “Ъ”.