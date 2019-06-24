Зеленский уволил еще троих губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей. Указы об увольнении были опубликованы на сайте главы государства. Напомним, 11 июня господин Зеленский отправил в отставку сразу 15 из 24 руководителей областных администраций (ОГА) Украины.

Сегодня, 24 июня, президентским указом были уволены Алексей Муляренко (Ровенская область), Александр Вельбивц (Черкасская область) и Игорь Гундич (Житомирская область). Временно исполняющими обязанности глав областей стали заместители уволенных губернаторов.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о необходимости смены всех глав ОГА Украины. Несколько международных HR-агентств помогают команде президента в поиске кандидатов на пост губернаторов. По словам пресс-секретаря господина Зеленского, главными критериями отбора новых специалистов должны стать «порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей».

О том, как новый президент Украины продолжает перестройку системы власти в стране, читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский начал смену команды с регионов».