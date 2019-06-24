Microsoft потребовала от сотрудников перейти на собственный корпоративный мессенджер

Американская корпорация Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться бесплатной версией мессенджера Slack из-за его недостаточной защищенности. Как сообщает GeekWire, об этом говорится во внутреннем документе компании. Также в компании посчитали небезопасным пользоваться Amazon Web Services, Google Docs, PagerDuty и облачной версией GitHub.

Согласно документу, версии Slack Free, Slack Standard и Slack Plus не соответствуют требованиям Microsoft по защите интеллектуальной собственности. Версия Slack Enterprise Grid удовлетворяет требованиям компании, однако Microsoft советует всем пользователям перейти на внутренний корпоративный мессенджер Microsoft Teams, который является основным конкурентом Slack на рынке.

Запрет на GitHub касается только облачной версии, которая не подходит для «конфиденциальной информации, спецификаций или кода». Веб-службы Amazon, конкурирующие с облачной платформой Microsoft Azure, и Google Docs, конкурирующие с Office 365, как «не рекомендуются для использования», так и «требуют бизнес-обоснования».