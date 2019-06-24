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МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД

МВД России заверило, что не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, предоставив им возможность без суда ограничивать действие водительских прав. В ведомстве отметили: предложение «носило дискуссионный характер, что предполагает дальнейшее обсуждение».

Ранее соответствующее предложение внес глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов на научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Он также предложил сократить число составов дорожных правонарушений, оставив только «наиболее опасные».

«В ряде средств массовой информации отдельные выступления были освещены фрагментарно и с искажением смысла предложенных для обсуждения докладов. Распространенные в средствах массовой информации предложения в части расширения полномочий сотрудников Госавтоинспекции и упразднения отдельных видов административных наказаний не являются официальной позицией Министерства внутренних дел РФ»,— приводит ТАСС заявление МВД.

Подробнее о предложениях по корректировке Кодекса об административных правонарушениях— в материале “Ъ”.

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